Жители Приморья опасаются экологической катастрофы в бухте Новик

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Маслянистая пленка с ярким запахом солярки активно распространяется по акватории.

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

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Экологическая ситуация в бухте Новик на грани катастрофы. Очевидцы делятся кадрами, на которых видно как поверхность бухты сплошь покрыта маслянистой пленкой.

По информации автора видео, если отплыть от берега на 100 метров, то стоит такой сильный запах солярки, что можно «задохнуться».

Судя по всему, нефтепродукты попали в бухту из Амурского залива. Жители просят Росприроднадзор разобраться в ситуации и принять меры.

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