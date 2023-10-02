Не поделившие молодого человека девушки подрались у ночного клуба в Уссурийске

Бои без правил устроили девушки на улице в Уссурийске. Во время отдыха в одном из ночных клубов города две посетительницы не поделили молодого человека. Решать конфликт миром они не захотели, и отправились выяснять отношения на улицу.

Там начали оскорблять друг друга, а когда слова закончились, пошли в рукопашную. Очень скоро обе оказались лежащими на асфальте, а пока их разнимали подруги — пытались ударить друг друга ногами.

Курьезная драка закончилась ничьей, и обе соперницы отправились по домам, поскольку в потрепанном виде в клуб их уже не пустили.