Митя Фомин спел в ванне нагишом и опубликовал видео в сети

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17 0

Почти 50-летний артист продемонстрировал мускулы во всей красе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram* / mf_agent; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин опубликовал видео с голым торсом из ванной. Ролик, на котором 49-летний исполнитель поет в клубах пара и белой пены, появилось в его личном блоге. Подписчики певца уже привыкли к откровенному контенту, однако не обратить внимания на потрясающую форму и моложавый вид в очередной раз не смогли.

В этом году Фомину исполняется 50 лет. К круглой дате артист готовится очень активно. В планах — большой концерт и множество других творческих проектов. Таким необычным образом — сидя в пенной ванне — он решил напомнить публике, что каждую минуту своего драгоценного времени посвящает работе, в частности предстоящей важной дате.

Стоит отметить, хоть мускулам Мити Фомина и могут позавидовать 20-летние юноши, не все фолловеры остались в восторге от анонса. Как певцу пришла в голову идея раздеться догола и под шум бегущей из крана воды записывать приглашение на шоу, понял не каждый. Некоторые пользователи сети выразили опасение, что в следующий раз их будут звать на концерт из туалета или еще какого-нибудь «нетривиального» места.

Но с другой стороны… Если анонс на унитазе сработает — чего стесняться?

Ранее 5-tv.ru обсуждал с читателем ситуацию вокруг усов Мити Фомина. Видимо, что бы ни сделал красивый и популярный человек, бури эмоций не избежать. По словам самого артиста, поклонники буквально топят его в спорных комментариях о новом образе. Исполнитель также рассказал, почему решил сменить имидж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.41
0.41 103.16
1.06
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

6:21
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех в октябре 2023
6:17
Анна Седокова о страхе выпускать треки: «Каждая песня, которую я пою, сбывается»
6:02
Ко Дню сухопутных войск — лучшее видео из зоны СВО
5:47
Чудо науки: первые отечественные устрицы появились в Севастополе
5:30
Кустурица дал прогноз о сроке гонения на русскую культуру на Западе
5:01
Митя Фомин спел в ванне нагишом и опубликовал видео в сети

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России