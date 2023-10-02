Болгария запретит въезд в страну для российских автомобилей

Вслед за рядом стран Евросоюза Болгария приняла решение о запрете въезда в страну для автомобилей с российскими номерами. Об этом объявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

Он выразил уверенность, что после активной работы данный запрет начнет действовать к концу понедельника, 2 октября.

Известно, что мера затронет не только легковые автомобили, но и грузовые.

Какие страны запретили въезд для россиян?

Аналогичное решение ранее приняли Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша, Норвегия и Германия вслед за рекомендациями Еврокомиссии о запретах для россиянах провоза некоторых товаров.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вводит еще одна страна.