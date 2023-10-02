В Приморье зоозащитники спасли трех леопардов

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Дикие звери существовали в жутких условиях — тесных клетках у придорожного кафе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova; 5-tv.ru

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Новая жизнь начинается у трех леопардов в Приморье. Уже скоро их выпустят в уличный вольер. И животные смогут впервые нормально погулять.

Мама и двое ее детенышей годами находились в ужасных условиях. В тесных клетках около придорожного кафе в Хабаровском крае. И все что могли — это ходить по кругу. После жалоб зоозащитников леопарды переехали в парк «Белый лев».

Сейчас у них период адаптации. И подготовка к первой встрече, ведь до этого животных всегда разделяли клетки.

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