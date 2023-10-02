«Своих они не жалеют»: военнослужащий ВС РФ вытащил на себе раненного украинца

Уроженца Екатеринбурга не остановил обстрел с украинской стороны.

Боец «Южной» группировки войск спас боевика ВСУ — вынес его из-под обстрела со стороны его же сослуживцев. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Уроженец Екатеринбурга, принимающий участие в спецоперации, рассказал, что ему поступил приказ выдвигаться к пленному. Никто не знал — приманка это или нет, поэтому российские военные оставались на передних позициях, если солдату потребуется подмога.

«Моя цель была прийти и забрать пленного. Выяснилось, что он был сильно ранен, ему нужно было оказывать помощь», — отметил он.

Екатеринбуржец рассказывает, что ему пришлось посильнее затянуть жгут и сделать украинцу укол обезболивающего, после которого тот «поплыл». Боевик был измотан, однако в его глазах еще была ненависть.

«Его было жаль. Я поторопился забрать его. Там не жалеют никого — ни своих, ни наших. Наших-то понятно они не жалеют, но своих они не жалеют тоже», — прокомментировал российский боец.

Он добавил, что украинские нацисты начали «лупить» по ним из оружия. Однако это его не остановило, и он вытащил пленного. Спасенный, в свою очередь, не мог поверить, что оказался в российском плену.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ стараются добивать боевиков, попадающих в плен, во избежание утечки данных.