Умер бывший игрок ЦСКА Николай Булгаков

Бывший футболист более двадцати лет проработал тренером.

В Смоленске на 64-м году жизни скончался советский и российский футболист и тренер Николай Булгаков. Об этом сообщила пресс-служба команды ЦСКА в своем Telegram-канале.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам Николая Михайловича», — говорится в сообщении.

Николай Булгаков. Фото: Telegram / Официальный телеграмм-канал ПФК ЦСКА / pfccskamoscow

Булгаков пришел в большой спорт в 1977 году, начав играть за киргизский клуб «Алга». В 1980 Николай перешел в московский ЦСКА, а в 1985 присоединился к смоленской «Искре», за которую отыграл восемь сезонов. В 90-х футболист играл за самарские «Крылья Советов», калининградскую «Балтику» и смоленский «Кристалл».

Закончив карьеру в 1999 году, Булгаков с 2001 года работал тренером в смоленских клубах «Оазис» и «Кристалл».

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