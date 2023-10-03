Идеальное свидание: ТОП-5 нестандартных фильмов для романтического вечера

Если популярные мелодрамы уже засмотрены до дыр, какие есть альтернативы?

Любите устраивать свидания с просмотром кино, но уже видели все популярные романтические картины? В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru кинокритик Сергей Сычев предложил ТОП-5 нестандартных фильмов для просмотра со своей второй половинкой.

Сцены из супружеской жизни (1973)

Фото: Кадр из мини-сериала «Сцены из супружеской жизни», 1973 г.

Мини-сериал Ингмара Бергмана рассказывает о супружеской паре, которая много лет не знала ссор и проблем. Пока однажды муж Юхан не заявил, что уходит к другой женщине. Марианна пытается найти компромисс и сохранить брак, но развод неизбежен.

По словам кинокритика Сычева, через этот фильм режиссер подсвечивает те самые запретные темы, которые во многих семейных парах принято запрятать подальше в шкаф со скелетами.

Газовый свет (1944)

Фото: Кадр из к/ф «Газовый свет», реж. Джордж Кьюкор, 1944 г.

После этого фильма в психологии появился термин газлайтинг. Главная героиня картины постоянно подвергается психологическому насилию подобного рода. Это — самый настоящий триллер, пропитанный паранойей и снятый в жанре нуар.

Муж изводит супругу ради собственной выгоды, сводит ее с ума и убеждает в собственной ненормальности.

«Это достаточно серьезная токсичная история, которая существует в обществе, в том числе в парах. Логично будет посмотреть вдвоем этот фильм и потестить себя», — отметил эксперт.

Догвилль (2003)

Фото: Кадр из к/ф «Догвилль», реж. Ларс фон Триер, 2003 г.

Картина с Николь Кидман в главной роли повествует о юной девушке, которая сбежала в маленький городок Догвилль. Там она нашла убежище, однако вскоре оно превратилось в настоящую тюрьму.

Жители города относятся к главной героине как к рабыне и, в конце концов, сажают ее на цепь. Однако, как оказалось, ее показная жертвенность — это обратная сторона гордыни.

Брат (1997)

Фото: Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 г.

Кинокритик Сычев назвал этот фильм хорошим вариантом для просмотра вдвоем. В картине четко просматривается линия между главным героем — Данилой Багровым — и женщинами. С одной стороны, он их защищает, оберегает, а с другой…

«Он обнаруживает, сегодня особенно, совершенно неожиданные смыслы, в том числе о взаимоотношениях Данилы Багрова с женщинами. С одной стороны, он ведет себя как рыцарь, который готов их защищать, а с другой — как человек, который причиняет добро и приводит к трагедиям», — объяснил Сычев.

По его мнению, это тот фильм, который позволяет задуматься о природе отношений между мужчиной и женщиной: не похожа ли она на то, что так тонко подметил режиссер «Брата»?

Солярис (1972)

Фото: Кадр из к/ф «Солярис», реж. Андрей Тарковский, 1972 г.

Фильм Андрея Тарковского рассказывает о психологе Крисе Кельвине, который встречает на космической станции призрак своей жены, покончившей с собой. В этой картине во всех красках показана суть любви и искушение.

«Главному герою нужно выбрать, что для него важнее — мираж вместо реальной женщины или отказ от этого миража и потеря этой женщины», — отметил кинокритик.

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