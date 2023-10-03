Единого мнения нет: разрешат ли в России продажу алкоголя онлайн?

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 9 0

Помощник министра Кузнецов: Минздрав против онлайн-торговли алкоголем

Единого мнения нет: разрешат ли в России продажу алкоголя онлайн?

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Tibu

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Доступность приведет к росту употребления алкоголя несовершеннолетними.

Министерство здравоохранения не поддержало инициативу Минфина РФ о продаже алкоголя онлайн. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», — объяснил он в беседе с ТАСС.

Напомним, что ранее Министерство финансов одобрило предложение легализовать интернет-торговлю спиртными напитками. По словам главы ведомства Антона Силуанова, плюсов в этой инициативе больше, чем минусов.

«Есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности, и пока мы не имеем единой правительственной позиции», — заявил Силуанов в беседе с РИА Новости.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято к концу 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в скором времени на стадионах вновь могут разрешить продажу пива.

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