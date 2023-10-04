Пришел за смартфоном, а ушел с набором: можно ли отказаться от навязанных услуг?

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Навязывающим допуслуги и товары продавцам может грозить штраф до 40 тысяч рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Булкин Сергей; 5-tv.ru

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Если услугу навязали, от нее можно отказаться. Как это сделать, смотрите в материале 5-tv.ru.

Агрессивный маркетинг как повод для штрафа. До 40 тысяч рублей теперь придется заплатить тем, кто назойливо предлагает потребителям различные дополнительные товары, работы или услуги за отдельную плату. Речь, например, о продавцах в магазинах бытовой техники или банковских менеджерах, которые навязывают клиентам разного рода страховки. Тему продолжит Надежда Попова.

Приходишь только за смартфоном, а уходишь с целым набором: телефоном, расширенной гарантией на девайс и чехлом в придачу. Умелые продавцы знают наверняка, как навязать покупателю любую услугу.

«Страховка на год или на два есть, да?»

«А она обязательная?»

«Ну, если часто бьется, то возможно да».

Мы провели эксперимент: обошли торговые точки и посмотрели, как ведут себя консультанты. В магазине техники консультант предложил нам смартфон за 35 тысяч рублей в рассрочку на 12 месяцев. Мы схитрили и намекнули, что прошлый телефон разбился. Консультант тут же сообщил: нужно обязательно оформлять страховку. Копейки — считает молодой человек.

В салоне сотовой связи консультант была более настойчива. Сходу стала закидывать предложениями.

«Ну, смотрите, если вас интересует, можем еще дополнительно 50 гигабайт за 250 рублей подключать к тарифу. То есть 100 гигабайт у вас будет. Можем сразу вам подключить. У нас можно домашний интернет подключить».

Несмотря на настойчивого продавца, нам удалось сбежать. Однако оба случая — это не навязывание услуг в классическом варианте, а скорее агрессивный маркетинг от профессионалов. От всех доп услуг можно было отказаться.

«Есть определенные приемы, которые помогают людям поверить в то, что им нужна дополнительно услуга или товар. На некоторых людей это не действует, потому что он точно пришел и знает, что он хочет купить. А есть категории людей, которые знают, что они хотят купить, но не очень удобно отказать, им неловко сказать «нет», — поясняет психолог Анна Дроздецкая.

Кстати, продавцы в магазине зачастую лишь следуют корпоративным правилам продаж. Конечно, за процент к зарплате. Это нарушение, и оно регулируется законом. В конце сентября Госдума приняла новый закон, чтобы ужесточить уже существующие меры. Теперь продавцам придется платить штраф до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю дополнительных услуг.

«Конечно, кто-то скажет — ну, штраф 40 тысяч, это же много. Это капля в море и всегда будут обходные моменты, чтобы уйти от этой ответственности, как сделать так, чтобы человек сделал так, как будто сам принял это решение», — говорит эксперт по управлению личными финансами Татьяна Волкова.

Если услугу навязали, от нее можно отказаться. У покупателя есть 14 дней, чтобы связаться с компанией-продавцом и написать заявление на возврат денежных средств. Это относится и к договорам страхования. Его также можно расторгнуть. Если исполнитель отказывается возвращать деньги, нужно обратиться в суд. Доказать то, что услуги действительно были навязаны сложно. Помогут товарные чеки, письменные претензии исполнителю и переписки с продавцом.

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