А вы знаете, сколько стоит самый дорогой жеребец в мире? Несколько миллионов рублей? Ошибаетесь! Запуск ракеты в космос обходится в несколько раз дешевле! Подробности ниже.

3 факта про лошадей

Фото: 5-tv.ru

1. Священные животные

Таковыми лошадей считают многие народы мира. Например, древние якуты верили, что эти животные имеют небесное происхождение. Всадник на коне даже изображен на гербе республики Саха.

Фото: 5-tv.ru

2. У лошади отличный слух

У них хорошо развит слух. Благодаря этому, эти животные двигаются в такт музыке.

«В испанской школе верховой езды для этого ставят метроном и лошадь начинает двигаться равномерно. Лошадь — это жертва в природе. Когда она пасется на траве, она ждет какую-то угрозу. Громкие и резкие звуки ее насторожат сразу», — продолжает Наталья.

Фото: 5-tv.ru

3. Самый дорогой конь в мире стоит 19 млрд. рублей

Речь идет о благородном жеребце по кличке Френкель. За свою карьеру он не проиграл ни одного соревнования и неизменно приносил хозяину победу в скачках. Как пишут в СМИ, стоимость Френкеля оценивается в астрономическую сумму — 19 миллиардов рублей! Однако, продавать скакуна его обладатель не собирается, поскольку он по-прежнему приносит в копилку королевской семьи из Саудовской Аравии неплохой доход: за случку кобыл с жеребцом платят по 15 миллионов рублей!

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

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