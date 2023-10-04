Россиянин чуть не умер из-за проблем с сердцем, вызванных кариесом

Бактерии из ротовой полости добрались до сердца мужчины.

Жизнь жителя Кировской области оказался в опасности из-за невылеченного кариеса. Мужчину госпитализировали с тяжелой недостаточностью аортального клапана и снижением сократимости миокарда левого желудочка сердца. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Согласно данным ведомства, россиянина доставили в Центр кардиологии и неврологии в Кирове с диагнозом, который не характерен для его возраста.

«В ходе дальнейшего диагностического поиска была обнаружена достаточно неожиданная причина. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца», — объяснил главврач центра Александр Исаков.

Главный стоматолог региона, Ирина Халявина, подчеркнула, что недостаточный уход за полостью рта, наличие кариеса, зубного камня и других проблем с зубами могут негативно сказаться на здоровье организма человека. Она также добавила, что хроническое воспаление в полости рта может воздействовать на различные органы и системы, особенно на сердечно-сосудистую.

Стрептококки, стафилококки и грибы типа кандида обычно не представляют угрозу для здорового человека, так как слизистая рта выполняет защитную функцию. Однако если эти микроорганизмы проникают в кровь, они могут достичь сердца и даже почек.

После лечения зубов состояние мужчины улучшилось, но изменения в сердце уже были необратимыми, поэтому врачи решили провести операцию. Мужчине успешно поставили протез аортального клапана, и в настоящее время он уже выписан из больницы с заметными улучшениями самочувствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игоря Николаева тайно выписали из больницы после операции на сердце.