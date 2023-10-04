Автодилеры раскрыли цены на новый «Москвич 6»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Autonews: стоимость «Москвича 6» составит два-три миллиона рублей

Автодилеры раскрыли цены на новый «Москвич 6»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Серийное производство лифтбэков на заводе в Москве стартовало еще в сентябре.

Столичные и подмосковные дилеры назвали цену на новый «Москвич 6». Согласно их данным, минимальная стоимость будет стартовать от 2,4 миллиона рублей. Об этим пишет Autonews.ru.

В одном из салонов также удалось узнать, что «Москвич 6» с механической трансмиссией обойдется покупателю в 2,7 миллиона рублей и выше. Автомобиль с вариатором будет стоить дороже — 3,1 миллиона рублей.

Менеджер другой торговой площадки сообщил, что, согласно ожиданиям, цена на новый лифтбэк составит от 2,4 до 2,6 миллиона рублей.

Комплектация автомобиля «Москвич 6»

Известно, что базовая комплектация включает светодиодную оптику и систему бесключевого доступа, а запустить двигатель возможно будет с помощью кнопки. Также у авто будет кожаный салон, кондиционер и сидения с подогревом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве состоялось торжественное открытие серийной сборки автомобиля «Москвич 6». Ожидается, что модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах.

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