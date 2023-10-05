«Сам не могу в это поверить»: владельцы айфонов обожглись на новинке

Выяснилось, почему iPhone последней версии получился таким горячим.

Из-за сильного нагрева новых айфонов некоторые пользователи устройств в Китае получили травмы. Об этом сообщает портал CNMO.

Некоторые жители Поднебесной в соцсетях опубликовали фотографии с различными ожогами. Пострадавшие уверены, что причиной травм стали их новые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На появившихся в сети кадрах запечатлены характерные следы красного цвета на пальцах и бедрах.

«Клянусь своей жизнью, что это произошло из-за iPhone, хотя сам не могу в это поверить», — поделился обладатель смартфона.

Накануне 5-tv.ru писал, что в Apple признали ошибки в новом устройстве. В компании выяснили причину его перегрева. Оказалось, телефоны нагреваются из-за ошибки в программном обеспечении и приложениях. Данная информация появилась на официальном сайте производителя.

Однако некоторые эксперты считают, что причина проблемы с нагревом серии iPhone 15 Pro может заключаться в совершенно других вещах. Дело в том, что Apple пошла на компромисс, ослабив систему рассеивания тепла в погоне за тонким и легким дизайном. Более того, новая титановая рама, используемая Apple, имеет более высокую теплопроводность, чем рама из нержавеющей стали.