В KIA и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе из России

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 26 0

Официальные представители компаний отказались говорить на тему остановки бизнеса в стране.

В KIA и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе из России

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальные представители автопроизводителей Kia и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе с российского рынка, сообщают "Известия". 

Ранее официальные дилеры сообщили, что их работа будет продолжаться в прежнем режиме, особенно выделив, что это затронет обслуживания автомобилей и выполнения гарантийных обязательств.

Ранее СМИ и Telegram-каналы распространяли информацию о том, что Kia и Hyundai якобы готовятся к уходу с рынка России до Нового года, а также распродают остатки товаров и меняют ассортимент на китайские марки.

 

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
99.46
0.19 104.30
0.24
Трудности неизбежны: какому знаку зодиака сложнее других дается учеба в ш...

Последние новости

22:39
Путин подчеркнул важность образования в новых регионах: «Истреблялась вся русская культура»
22:21
Острова в устье Днепра находятся под полным контролем ВС РФ
21:50
Бузова прокомментировала четвертую беременность жены Тарасова: рада за бывшего?
21:25
ФК «Динамо» одержал крупную победу над «Спартаком» в старейшем дерби России
21:09
В KIA и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе из России
21:00
ВСУ без оружия, фашизм в Германии и перспектива отставки Пашиняна: главные события 4 октября

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
Стали известны дата и место прощания с актером из фильма «Тихий Дон»
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России