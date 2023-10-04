В KIA и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе из России

Официальные представители автопроизводителей Kia и Hyundai не стали комментировать сообщения об уходе с российского рынка, сообщают "Известия".

Ранее официальные дилеры сообщили, что их работа будет продолжаться в прежнем режиме, особенно выделив, что это затронет обслуживания автомобилей и выполнения гарантийных обязательств.

Ранее СМИ и Telegram-каналы распространяли информацию о том, что Kia и Hyundai якобы готовятся к уходу с рынка России до Нового года, а также распродают остатки товаров и меняют ассортимент на китайские марки.