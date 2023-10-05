Старые уловки: как мошенники «разводят» покупателей в автосалонах

В Петербурге раскрыли схему обмана в автосалонах. То, что покупатели считали скидкой — на самом деле было переплатой. Действовали автодилеры так. Предлагали установить в машину дополнительное оборудование. Но чтобы цена на него была максимально выгодная — клиент должен был передать продавцу деньги в конверте. Причем, достаточно крупную сумму — сто тысяч рублей. Что происходит, если человек отказывался — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Менеджер Антон рассказал про машину. Мне она сильно полностью понравилась. Сказал, что можно сделать скидку. Но ему надо 100 тысяч рублей — в конверте отдать», — рассказывает пострадавший Сергей Иванов.

Подобных схем сейчас все больше, потому что спрос резко вырос. Люди стараются купить машину побыстрее, ведь цены постоянно растут. Консультанты объясняют это курсом юаня к рублю, поскольку все зарубежные контракты оплачиваются исключительно в валюте.

«Что интересно, ни у одной машины не указана стоимость. Обычно такая табличка с описанием, характеристики автомобиля. Но ни здесь, ни здесь нет. Цену можно узнать только лишь у консультанта», — показывает корреспондент Алексей Полторанин.

Тот самый автосалон, в котором Сергей хотел приобрести машину. Стоимость китайского внедорожника почти 4 миллиона 240 тысяч рублей, но в наличии его нет. Все модели в шоуруме забронированы. Заказать машину можно по предоплате — 50 тысяч рублей. Но окончательную стоимость вы узнаете только в день оформления. Это может быть и через месяц, и через два.

В соседнем автосалоне — уже российские модели. Но и здесь предлагают оформить подобный договор. Мол, нет сейчас автомобилей люксовой комплектации, надо ждать. Предоплата за заказ — пять тысяч рублей.

В нашем распоряжении оказался образец документа. В нем предварительная стоимость авто и черным по белому указано: если при подписании договора налоговые, таможенные и новые платежи вырастут, сумма сделки увеличится. Но автоэксперты заявляют, что розничную цену устанавливает завод-производитель и дилер не имеет права ее менять.

«Иногда нам впаривают многочисленные допы, кредиты и прочее, а иногда просто увеличивают цену автомобиля, непонятно почему. За это можно лишиться дилерства. Нужно жаловаться, писать в прокуратуру», — объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Сделку Сергея с менеджером автосалона в итоге прервали оперативники. Консультанта задержали. Свои 100 тысяч рублей мужчина получит обратно чуть позже. Сейчас деньги проходят по делу как вещественное доказательство.