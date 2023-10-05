Сброс воды с «Фукусимы-1» не повлиял на акваторию Дальнего Востока

В Японии приступили к сбросу в океан второй партии воды с АЭС «Фукусима-1». Сливать ее будут в течение 17-ти дней. За это время в океан попадет около восьми тысяч тонн воды, которая с 2011 года использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции.

Содержание трития — радиоактивного изотопа водорода — в этой жидкости, по мнению японских властей, абсолютно безопасно для окружающей среды. Несмотря на недовольство местных жителей, с атомной станции планируется до апреля сбросить в океан свыше тридцати тысяч тонн этой воды.

К слову, как сообщил ТАСС завлабораторией физической океанологии Тихоокеанского океанологического института наук Вячеслав Лобанов, который руководил экспедицией на судне «Академик Лобанов», в морях Дальнего Востока изменений радиационного фона в связи со сбросом воды с «Фукусимы» не выявлено. Измерения проводились в районе Курил, Камчатки в районе Сахалина и в Японском море.