Россия передала Бангладеш первую партию ядерного топлива для АЭС «Руппур»

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

В церемонии принимал участие российский лидер. Как скажется передача топлива на окружающей среде и экономике страны?

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин разрешил передать Бангладеш ядерное топливо на атомную электростанцию «Руппур». Такое заявление глава государства сделал во время церемонии по видеосвязи.

«После выхода на полную проектную мощность станция сможет обеспечивать порядка 10% энергопотребления Бангладеш, <…> удовлетворяя потребности в энергоресурсах растущей бангладешской экономики», — сказал он на церемонии завоза топлива на АЭС.

Таким образом, зависимость страны от угольной и газовой генерации снизится, поэтому получится оптимизировать национальный энергобаланс. К тому же, новая станция не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, а этом благоприятно скажется на окружающей среде, подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ставропольском крае начала работу труновская ветроэлектростанция «Росатома». Теперь суммарная мощность всех российских ветропарков компании достигла одного гигаватта — столько в среднем вырабатывает реактор АЭС.

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