Морская авиация РФ уничтожила беспилотный катер ВСУ в акватории Черного моря

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Цель была своевременно замечена.

Морская авиация РФ уничтожила беспилотный катер ВСУ в акватории Черного моря

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории РФ с помощью безэкипажного катера, однако беспилотник был ликвидирован морской авиацией Черноморского флота. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — написано в опубликованном ведомством в Telegram-канале сообщении.

Уточняется, что вражеский катер был разбит в северо-западной части акватории Черного моря. О причиненном ущербе или жертвах в результате случившегося не сообщается.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что воздушную тревогу объявили в Севастополе.

Тема:
Спецоперация
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