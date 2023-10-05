Морская авиация РФ уничтожила беспилотный катер ВСУ в акватории Черного моря

Киевский режим предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории РФ с помощью безэкипажного катера, однако беспилотник был ликвидирован морской авиацией Черноморского флота. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — написано в опубликованном ведомством в Telegram-канале сообщении.

Уточняется, что вражеский катер был разбит в северо-западной части акватории Черного моря. О причиненном ущербе или жертвах в результате случившегося не сообщается.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что воздушную тревогу объявили в Севастополе.