Путин назвал шесть принципов, к которым РФ стремится в международных отношениях

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 20 0

Равноправие и справедливость сегодня Москва определяет своими приоритетами. И это далеко не все.

Путин назвал шесть принципов, к которым РФ стремится в международных отношениях

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым страна стремится в международных отношениях. Их он озвучил во время своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай», который проходит в Сочи.

Первым принципом России в отношениях с другими странами, по его словам, является открытый взаимосвязанный мир, где никто из игроков не возводит барьеров и не препятствует общению людей и их развитию.

Вторым пунктом глава государства назвал стремление к миру, в котором фундаментом является многообразие. Также, назвал он третьим принципом, никто не должен иметь права управлять миром «за других или от имени других».

Согласно четвертому принципу, интересы всех должны быть учтены при построении глобальной безопасности. Лишь это позволит сделать мир прочным.

Из речи президента следует, что пятый принцип — это принцип справедливости, согласно которой каждый без исключения должен иметь доступ к благам современного развития.

Последний принцип гласит, что российская сторона в своих международных контактах стремится к равноправию. Владимир Путин отметил, что никто не должен подчинятся, а «богатые и сильные» не должны ставить свои интересы выше других, чтобы кто-то оказывался в зависимости.

Президент выступает на 20 заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что выступление Путина станет «событием мирового масштаба», содержательным и очень важным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин на «Валдае» заявил о задаче построить новый мир.

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