Президент РФ и Таджикистана провели телефонный разговор: о чем говорили лидеры?
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Переговоры прошли в теплой и дружеской атмосфере.
Президент РФ Владимир Путин провел 5 октября телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Главы двух государств обсудили вопросы стратегического партнерства и высоко оценили его уровень, а также подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества наших стран. Кроме того российский лидер тепло поздравил своего коллегу с днем рождения.
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