В СДПГ снова потребовали исключить Шрёдера из партии после встречи с Путиным

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вновь обсуждают возможность исключения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера после его недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом один из ведущих кандидатов партии уже усомнился в успехе процедуры.

Главный кандидат СДПГ на выборах в ландтаг Северного Рейна — Вестфалии Йохен Отт в интервью газете Kölner Stadt-Anzeige заявил, что препятствия для исключения из партии слишком высоки. Поэтому политик скептически оценивает перспективы нового разбирательства в отношении Шредера.

По словам Отта, дружеские отношения бывшего канцлера с Путиным изолируют его внутри СДПГ. Дискуссия об исключении активизировалась после того, как округ партии Верхний Пфальц единогласно принял резолюцию с требованием начать новое разбирательство.

По уставу СДПГ для исключения необходимо доказать, что член партии умышленно нанес ей тяжелый ущерб. Первую попытку исключить Шредера предприняли ранее, однако в 2023 году она полностью провалилась.

Теперь запуск многоступенчатой процедуры должен утвердить федеральный президиум партии в Берлине. При этом Отт считает, что добиться исключения бывшего канцлера будет непросто.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин пригласил Шредера к себе домой после того, как узнал о его пребывании в Москве. Бывший канцлер приехал в российскую столицу по делам компании «Глобус».

Шредер и Путин сохраняют дружеские отношения со времени работы бывшего канцлера во главе германского правительства. Российский лидер ранее называл его человеком, которому можно доверять, и допускал возможность его участия в качестве европейского переговорщика по украинскому конфликту.

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