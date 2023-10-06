«Как эти люди попадают в футбол»: что будет с тренером «Спартака» после дерби

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 20 0

Мостовой считает увольнение Абаскаля из «Спартака» маловероятным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander / Edgar Breshchanov; 5-tv.ru

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«Красно-белые» невзрачно выступают в этом сезоне. Попрощается ли команда с главным тренером?

Футбольный клуб «Спартак» хорошо начал новый сезон. Однако команда уже выступает не так ярко, как на начальном этапе. Некоторые фанаты полагают, что проблема в главном тренере Гильермо Абаскале. В СМИ даже распространился слух о том, что испанца могут уволить. И все это на фоне предстоящего дерби с ЦСКА.

Легенда «Спартака» футболист Александр Мостовой рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru, действительно ли в ближайшее время функционеры «красно-белых» могут избавиться от главного тренера.

«Ну, во-первых, в нашем футболе все возможно. Другое дело, что мы на эту тему уже много говорим. О тренере «Спартака». Я уже много раз высказывался и не знаю, по каким критериям выбирают и как он вообще оказался в «Спартаке». Но другое дело, что сейчас я понимаю, что сейчас время такое, что все, особенно когда команда проигрывает, все сразу говорят: «вот надо убирать», — сказал спортсмен.

Но Мостовой отметил, что при проигрыше в дерби решение будут принимать руководители команды. При победе же с Абаскалем все будет нормально. Ведь одна-две игры могут изменить все.

Полузащитник сказал, что в этом сезоне никто не имеет превосходства над другими командами. Все приблизительно равны. Поэтому такие непонятные ситуации и создаются.

«Я к этому спокойно отношусь. Я все равно остаюсь при своем мнении, которое я говорил давным-давно уже. Я не знаю, как эти люди попадают в футбол, а тем более в такие команды как «Спартак Москва», — заявил Мостовой.

Он отметил, что руководство не будет ждать поражения Абаскаля, чтобы его уволить. Даже если главный тренер «красно-белых» выиграет матч с ЦСКА, но проиграет в следующей игре, он все равно останется у руля.

«Раньше все привыкли, что „Зенит“ — все. Сейчас мы видим, что „Зенит“ даже проигрывает. Поэтому в этом чемпионате наконец-то мы дождались вот этой интриги за первое место», — сказал экс-игрок «Спартака».

Также Мостовой отметил, что ему не нравятся высказывания Абаскаля о том, что он еще молодой тренер и ему предстоит многому научиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФК «Динамо» одержал победу над «Спартаком» в старейшем дерби России.

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