Умерла звукорежиссер Лидия Щербакова, соратница Сергея Говорухина

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Деятель культуры ушла из жизни в возрасте 77 лет.

Умерла звукорежиссер Лидия Щербакова, соратница Сергея Говорухина

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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В возрасте 77 лет скончалась Лидия Щербакова, известная советская и российская кинематографистка, звукорежиссер. Она сделала значительный вклад в развитие российского документального и научно-популярного кино. О смерти деятеля культуры сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Причина смерти Лидии Щербаковой не называется.

Отмечается, что Щербакова в основном работала в «Центрнаучфильме» и занималась созданием уникальной фонотеки. Она сотрудничала с режиссером и сценаристом Сергеем Говорухиным, в частности, над фильмом «Прокляты и забыты», который был награжден премией «Ника» за лучший неигровой фильм. Примечательно, что сам Говорухин на вручении награды высоко оценил вклад Щербаковой, поставив ее заслуги по созданию картины наравне со своим.

«Считаю правомерным разделить премию со звукорежиссером Лидией Щербаковой», — заявил тогда режиссер.

Примечательно, что именно Сергей Говорухин рекомендовал включить соратницу в Союз кинематографистов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, от чего скончался народный артист РФ Виталий Коняев.

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