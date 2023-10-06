Украинские неонацисты терпят крах в тылу с августа по сентябрь. Почему одержать победу над боевиками российским войскам важно в кратчайшие сроки?

С августа по октябрь российские военные успешно сдерживали натиск украинских боевиков, попутно бомбя тылы террористов. На фоне регулярных успешных рейдов ВС РФ прорывы в этой зоне могли бы остаться незамеченными, но военные политологи уверяют — значимость этих действий может оказаться по итогу значительно выше, чем кажется на первый взгляд.

Как пишет EADAily со ссылкой на собственные источники, только за последнее время доблестные солдаты из России поразили несколько военных эшелонов, включающих технику ВСУ. Особой результативностью отличился беспилотник-разведчик, который сумел стереть с лица земли солидный объем вражеской военной техники, но так и не был обнаружен.

Военные эксперты считают: такая высокая результативность российской техники указывает на серьезные проблемы в работе систем ПВО у Украины: только за последнее время ресурсы и без того минимального технического обеспечения истощили сами себя, а те оставшиеся, что успели «выжить» после массированных атак российской армии, выходят из строя из-за высокой нагрузки. Нехватка оборонных систем, по уверениям аналитиков, играет армии РФ только на руку: Киев сокращает количество подконтрольных районов, позволяя опытным солдатам захватить контроль над ними.

Столь провальной ситуации, какая складывается у неонацистов из Украины сейчас, мировая общественность не наблюдала вплоть с 2022 года, подчеркивают аналитики. Не спасают и поставляемые в Киев западные комплексы IRIS-T, призванные стать тылом для местных боевиков.

«В реальности украинская система противовоздушной обороны оказалась неустойчивой к применению высокоточного вооружения. После налетов на позиционные районы ЗРК часть комплексов была уничтожена, другие были выведены из строя и отведены в тыл. Выработать эффективные меры противодействия ударам крылатых ракет воздушного и морского базирования, барражирующих боеприпасов типа „Герань“ и „Ланцет“, а также других средств поражения ВСУ так и не смогли», — сходятся во мнении спикеры.

Ослабление систем слежения ВСУ все чаще позволяет российским военным использовать в работе беспилотники. Последние эффективнее любых других способов добывают и передают информацию о местах расположения войск, новых поставках вооружения и появлении запасных штабов.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, как российский миномет уничтожает позиции ВСУ на донецком направлении.