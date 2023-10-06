Ночные «Герани» нарушили работу порта Рени в Одесской области

Сигналы тревоги этой ночью были слышны сразу в нескольких областях Украины. Беспилотники «Герань» были нацелены на объекты военной инфраструктуры.

О мощном взрыве сообщили жители Харькова. Под серию ударов попал и один из крупнейших паромных комплексов Украины — порт Рени в Одесской области. Начавшийся вслед за этим пожар охватил причал и несколько зданий.

Попадания дронов-камикадзе зафиксировали также в Черкасской области.