«Убедительный пример»: Лукашенко первым поздравил Путина с днем рождения

|
Алина Крылова
Алина Крылова 26 0

Александр Лукашенко первым поздравил Путина с днем рождения

«Убедительный пример»: Лукашенко первым поздравил Путина с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Президенту России 7 октября исполняется 71 год.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одним из первых среди политических лидеров поздравил Владимира Путина с днем рождения. 7 октября президенту России исполняется 71 год.

В официальной телеграмме, опубликованной на сайте главы республики, Лукашенко отметил неоценимый вклад Владимира Путина в становление и укрепление России, попутно подчеркнув, что патриотизм и стремление политика сделать все по высшему разряду снискали большую благодарность в народе.

«Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание», — обратился к Путину Лукашенко.

В Белоруссии, как подчеркивает Лукашенко, очень дорожат отношениями с Россией. Только за последние годы Владимир Путин сумел в разы укрепить связь двух стран, что способствует развитию государств на мировой арене. В довершение Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и сохранения жизненных сил, так необходимых для новых свершений.

Чуть ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскрыл планы президента на день рождения. Как и в прежние годы, политик встретит праздник на рабочем месте.

До этого 5-tv.ru писал, что дарили Владимиру Путину на дни рождения в разные годы.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

10:02
Крупным планом: Фонд Хабенского посвятил выставку спасающим детей врачам
9:44
«Убедительный пример»: Лукашенко первым поздравил Путина с днем рождения
9:25
Израиль объявил о сборе резервистов на фоне атаки со стороны сектора Газа
8:56
Раздавивший в Москве такси водитель фуры получил 12 лет колонии
8:39
«Самый главный ритуал»: Лада Дэнс раскрыла хитрость, поддерживающую ее в форме
8:25
Теперь официально: Словакия заявила о прекращении военной поддержки Украины

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Томат, арктическая вода и рэп: что дарили президенту РФ Владимиру Путину
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России