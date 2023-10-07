«Убедительный пример»: Лукашенко первым поздравил Путина с днем рождения

Президенту России 7 октября исполняется 71 год.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одним из первых среди политических лидеров поздравил Владимира Путина с днем рождения. 7 октября президенту России исполняется 71 год.

В официальной телеграмме, опубликованной на сайте главы республики, Лукашенко отметил неоценимый вклад Владимира Путина в становление и укрепление России, попутно подчеркнув, что патриотизм и стремление политика сделать все по высшему разряду снискали большую благодарность в народе.

«Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание», — обратился к Путину Лукашенко.

В Белоруссии, как подчеркивает Лукашенко, очень дорожат отношениями с Россией. Только за последние годы Владимир Путин сумел в разы укрепить связь двух стран, что способствует развитию государств на мировой арене. В довершение Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и сохранения жизненных сил, так необходимых для новых свершений.

Чуть ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскрыл планы президента на день рождения. Как и в прежние годы, политик встретит праздник на рабочем месте.

До этого 5-tv.ru писал, что дарили Владимиру Путину на дни рождения в разные годы.