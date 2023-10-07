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Светлана Шевченко
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День рождения Путина, прощание с Apple и атака ХАМАС на Израиль: самые важные события дня

Какие события стали самыми главными в этот день?

День рождения Путина, прощание с Apple и атака ХАМАС на Израиль: самые важные события дня

Фото: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Сегодня, 7 октября, все внимание Запада продолжает быть приковано к Владимиру Путину. Президент России принимает поздравление с 71-летием. По традиции глава государства отмечает его в рабочем режиме. В этому году у него с рабочим визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В честь праздника Путин даже покатал его лично на российском внедорожнике AURUS.

Печальные новости приходят из Израиля. Ранним утром страна проснулась от массированной ракетной атаки со стороны сектора Газа. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху назвал происходящее войной и пообещал обрушить на врага всю мощь национальной армии.

День рождения Путина, прощание с Apple и атака ХАМАС на Израиль: самые важные события дня

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© РИА Новости / Гавриил Григоров

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© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Коновалов Алексей / ТАСС

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Reuters / AMIR COHEN

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www.globallookpress.com / Jochen Tack

7 октября президент России Владимир Путин отмечает 71-летий. Среди первых его поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Традиционно российский лидер проведет праздник в рабочем режиме.

Президент России Владимир Путин решил сам показать возможности внедорожника Aurus главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Российский лидер встретил коллегу в своей резиденции в Подмосковье, показал новый джип и сам сел за руль.

Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов погиб после подрыва его автомобиля в Херсонской области.

В Израили приступают к сбору резервистов на фоне начавшейся ранним утром атаки со стороны сектора Газа. Первые сигналы тревоги в Израиле прозвучали в 6:28 утра по мск сразу в нескольких населенных пунктах. Позднее израильская армия (ЦАХАЛ) официально заявила о «состоянии готовности к войне».

Официальный сайт американской корпорации Apple закрылся в России. Теперь при попытке перехода по адресу apple.ru автоматически открывается страница техподдержки на русском языке.

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