День рождения Путина, прощание с Apple и атака ХАМАС на Израиль: самые важные события дня

Сегодня, 7 октября, все внимание Запада продолжает быть приковано к Владимиру Путину. Президент России принимает поздравление с 71-летием. По традиции глава государства отмечает его в рабочем режиме. В этому году у него с рабочим визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В честь праздника Путин даже покатал его лично на российском внедорожнике AURUS.

Печальные новости приходят из Израиля. Ранним утром страна проснулась от массированной ракетной атаки со стороны сектора Газа. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху назвал происходящее войной и пообещал обрушить на врага всю мощь национальной армии.