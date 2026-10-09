Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербурге

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу, которая пройдет 21 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом глава государства заявил на встрече лидеров Содружества в узком составе.

«По доброй традиции, дорогие друзья, я хочу вас всех пригласить приехать в Петербург 21 декабря. Мы обычно традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу лидеров СНГ в преддверии Нового года», — сказал Путин.

По его словам, такой формат позволяет главам государств обсудить в неформальной обстановке текущие и перспективные вопросы.

Российский лидер также сообщил, что с 1 января следующего года председательство в СНГ перейдет к Узбекистану. Путин пожелал президенту страны Шавкату Мирзиёеву успехов и заверил, что Россия готова оказывать необходимое содействие.

«Узбекские друзья могут рассчитывать на всяческое содействие со стороны России в той части, которая потребуется», — подчеркнул глава государства.

В завершение Путин поблагодарил коллег за поздравления с днем рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. В аэропорту Туркменбаши российского лидера встретили почетный караул и дети, которые приветствовали его по-русски, вручили цветы и хлеб с солью. Это десятый визит Путина в Туркменистан.

В программе поездки были переговоры с президентом Туркменистана, а также встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Саммит будет посвящен развитию экономических, политических и гуманитарных связей в рамках СНГ.

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