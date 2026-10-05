Путин: от учителей зависит ответ России на вызовы XXI века

От учителей во многом зависит, как Россия справится с вызовами XXI века. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов.

«Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая культура, ни национальная безопасность. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что государство продолжит создавать условия для профессионального развития педагогов. По его словам, учителя должны иметь возможность использовать современные технологии и при этом опираться на образовательные и просветительские традиции России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент поздравил учителей с профессиональным праздником. Путин назвал работу педагогов благородной и ответственной миссией, отметив, что опыт и внимание к детям помогают школьникам поверить в себя.

Глава государства также говорил о важности воспитания уважения к разным культурам и традициям народов России. По его словам, общие ценности помогали стране определять свой путь на протяжении веков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.