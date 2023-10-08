Исторический момент: что РФ даст старт поставок газа в Узбекистан через Казахстан

Ни для кого не секрет, что в Ташкенте есть свое голубое топливо. Так зачем же стране российское?

Россия с момента развала Советского союза стремится вариативно подходить к выстраиванию отношений с партнерами, избегая каких-то формальных схем. С кем как удобней — так и сотрудничаем. Так, если с Казахстаном и еще тремя государствами сложились более тесные отношения в рамках Евразийского экономического союза, то с Узбекистаном выстраиваются контакты на двусторонней основе.

И это не мешает делать проекты на троих, когда это выгодно всем. Лидеры Узбекистана и Казахстана из Москвы дали старт новому проекту — поставкам газа из России через Казахстан в Узбекистан.

«Этот важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана. Да и в этой связи всего Центрально-Азиатского региона», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Это исторический момент — и в Узбекистане, и в Казахстане вообще-то и свой газ есть, они даже поставлял его нам, но объемов в последние годы самим стало не хватать, особенно если зима холодная. А у нас его, как известно, много.

В СССР были планы повернуть сибирские реки вспять, чтобы подать воду в Среднюю Азию, теперь мы включаем реверс на трубопроводах. Первоначально речь об объемах на уровне двух-трех миллиардов кубометров в год. Не так много, но условную выпавшую Финляндию или Данию тот же Узбекистан заменит. И Казахстан поможет. Тем более, что часть вопросов можно решить в неформальной обстановке. Владимир Путин устроил тест драйв для гостей и лично сель за руль новой модели российского представительского автомобиля Aurus. Этот внедорожник, судя по толщине стекол, бронированный.





