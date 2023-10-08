Ждите сюрпризов: какие неожиданности готовит россиянам грядущая зима

Руководитель Росгидромета Шумаков: в феврале температура упадет до 25 градусов
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Погода готовится вносить свои коррективы в планы жителей региона. Пора ли расчехлять зимние шины уже сейчас?
Теплая осень в Москве и регионах сменилась на резкое похолодание. Совсем скоро в регионах окончательно установится «минус», а вслед за ним придут осадки. Синоптики обещают, что в середине октября погода еще побалует москвичей теплом, но расслабляться все же рано: ситуация окажется временной.
Какой будет погода в Москве и области в ближайшее время
Уже с конца октября в столице и регионах начнут выпадать первые осадки, которые, по прогнозам специалистов, будут сменяться резкой оттепелью. Снегопады и ледяные дожди с высокой вероятностью спровоцируют коллапс на дорогах, а значит, готовить обувь с укрепленной подошвой нужно уже сейчас.
Примерно до середины ноября, как сообщает руководитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, могут не переживать о замене резины на зимнюю и автолюбители. Уже после 10 числа последнего осеннего месяца окончательно установится отрицательная температура, после чего водителям предстоит всерьез озадачиться сезонным техобслуживанием.
Как подчеркивает руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в беседе с «Известиями», зима также преподнесет россиянам некоторые сюрпризы. В некоторые дни декабря температура будет значительно ниже привычной. Однако расслабляться все же не стоит: зима будет обязательно, а настоящие морозы не заставят себя ждать.
«Всегда в Москве хотя бы на несколько дней января и февраля температура опускается ниже –25 градусов», — добавил специалист.
Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москве и остальной части страны наступит полноценная зима.
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