Погибли на месте: легковушку разорвало после столкновения с поездом

От удара детали кузова машины разлетелись в разные стороны.

Серьезная авария в Подмосковье — на востоке области легковушку разорвало на части после столкновения с поездом. Водитель пытался проскочить переезд на красный.

Машинист заметил препятствие, применил экстренное торможение, но аварии избежать на удалось. От удара детали кузова машины разлетелись в разные стороны — водитель и пассажир погибли на месте, еще один человек пострадал, его отвезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате аварии в Ульяновске. Легковушки столкнулись лоб в лоб.

У одной машины оказался полностью смят капот, людей зажало внутри салона. Спасателям пришлось разрезать кузов — всех пострадавших с различными травмами увезли в больницу.