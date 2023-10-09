Кто популярнее: Киркоров или SHAMAN?

Филипп Киркоров — народный артист РФ, SHAMAN — певец года. Что решат фанаты?

Филипп Киркоров и SHAMAN – яркие представители российского шоу-бизнеса. Оба исполнителя достигли больших успехов в карьере и пользуются большой популярностью. Однако, чтобы определить, кто из них популярнее, нужно проанализировать различные аспекты и достижения каждого. Сравнил звезд портал dni.ru.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров – народный артист РФ, певец, композитор, продюсер. Родился 30 апреля 1967 года в Болгарии. Он пошел по стопам отца, известного артиста Бедроса Киркорова. Филипп начал музыкальную карьеру в 1985 году и с тех пор выпустил множество успешных альбомов и синглов. Представлял Россию на конкурсе «Евровидение», занял 17 место в 1995 году. Из последних его успешных хитов песня «Цвет настроения синий». Она на слуху у каждого россиянина, а клип на YouTube собрал больше 40 миллионов просмотров.

SHAMAN

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

SHAMAN (Ярослав Дронов) – российский певец и актер. Родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. У него путь в отечественном шоу-бизнесе начался в 2013 году, обрел популярность, исполняя патриотические песни. За плечами артиста поездка в Донбасс, концерт в зоне спецоперации. По итогам опроса ВЦИОМ, который прошел в 2023 году, SHAMAN стал певцом года в России.

Как передает издание, ответить на вопрос о том, кто из звезд популярнее, невозможно, так как это субъективное мнение каждого отдельного слушателя.

Ранее 5-tv.ru писал, как в шоу-бизнесе отреагировали на триумф SHAMAN.