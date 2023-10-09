«Столото» объявляет конкурс грантов для благотворительных проектов

Прием заявок на конкурс благотворительных проектов «Столото» начнется 9 ноября
Фото: www.globallookpress.com / scully
Победители получат материальную помощь для реализации социальных проектов.
Стартовал второй этап конкурса на получение грантов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов, организованный крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей «Столото».
Конкурс проводится для выбора получателей грантов в рамках программ корпоративной социальной ответственности «Столото». Основные направления для участия в конкурсе — помощь детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и людям пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Стоит отметить, что благотворительный конкурс «Столото» проводит с 2021 года, дважды в год. Первый этап конкурса в 2023 году завершился 19 июля. Победители получили два миллиона рублей. Столько же получат и лидеры второго этапа.
«Для „Столото“ как для ответственного бизнеса реализация программы корпоративной социальной ответственности является важным направлением деятельности. Конкурс грантов, являющийся частью программы, мы проводим для российских НКО с 2021 года, и за это время поддержку получили различные организации со всей России. Помощь оказана уже 15 благотворительным проектам, направленным на улучшение качества жизни детей, инвалидов, пожилых людей. Мы планируем продолжать проведение конкурса и в 2024 году», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.
Прием заявок на конкурс продлится до 9 ноября 2023 года. Подать заявку можно на сайте charity.stoloto.ru, заполнив специальную форму. Все заявки рассматривает Совет по благотворительной деятельности «Столото». О результатах конкурса будет объявлено 18 декабря.
Победителями конкурса грантов уже стали:
- Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (г. Москва);
- Автономная некоммерческая организация «Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов» (г. Москва);
- Благотворительный фонд «Помощи детям «Сострадание», оказывающий помощь детям, страдающим различными формами тяжелых заболеваний (г. Чебоксары);
- Благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией» (г. Москва);
- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты» (г. Инта, Республика Коми);
- Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с. Мачеха, Волгоградская обл.);
- Региональный благотворительный общественный фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.мск.ру» (г. Москва);
- Благотворительный фонд помощи детям с социально значимыми заболеваниями «Дети плюс» (г. Москва);
- Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района» (г. Омск);
- Благотворительное частное учреждение комплексного социального обслуживания Социальный «Дом с маяком» (г. Москва);
- Автономная некоммерческая организация по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» (Пензенская область, с. Бессоновка).
- Благотворительный фонд «1Помогает» (г. Москва)
- АНО «Центр предоставления социальных услуг «Жизнь» (Волгоградская область)
- Благотворительный фонд «География Добра» (Костромская область)
- АНО «Второе дыхание» (г. Москва)
Кроме того, «Столото» на регулярной основе поддерживает более 25 благотворительных, спонсорских и спортивных фондов. Среди них — Международного форума «Россия — спортивная держава!», парусный фестиваль «Народная регата» и глобальный проект «Леса для климата».
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