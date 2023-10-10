Клеймо или сознательный выбор: чем чреват образ «папиной дочки» для женщины

Почему такая роль может разрушить брак?

Каждая вторая девушка или женщина хоть раз мечтала почувствовать себя слабой и уязвимой рядом с мужчиной. Особо взыскательные особы выбирают для себя образ «папиной дочки», который закрепляется в поведении и напрямую влияет на восприятие той или иной прекрасной представительницы окружающими.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Ренат Петрухин, клинический психолог, специалист по супружеским и семейным отношениям объяснил, почему маска «папиной дочки» может в некоторых случаях навредить, а в некоторых пойдет только на пользу.

Как возникает образ «папиной дочки»?

Представление о себе как о «папиной дочке» в семье возникает на фоне тесной связи девочки с отцом. Нередко образ «нежного цветка» проявляется, если папа больше занимался воспитанием и вложениями в рост наследницы, делился с ней своим мировоззрением.

Если папа вкладывал в дочь собственные ценности, то у нее формируется мужской взгляд на вещи и мир, и это приведет к определенному будущему. Если же папа идеализировал дочь и неосознанно вкладывал в нее свои ожидания, которые он не смог реализовать, то девочку ждет другое будущее. Кроме прочего, у отца может быть единственная эмоциональная связь, сформированная только с дочерью. Такое поведение провоцирует проблемы, поскольку родитель не сможет эмоционально отпустить ребенка и будет мешать ей создавать отношения с мужчинами.

Какую опасность несет в себе образ «папиной дочки» для женщины?

Для взрослой личности, которая выходит из родительской семьи, нужны другие роли: независимая женщина со своими ценностями и опорами выстраивает вокруг себя совсем другую реальность. Взрослый человек живет своим умом, является продолжением себя, а не транслирует родительские установки. «Папина дочка» будет привлекать «папиков», мужчин в родительской роли.

Сначала эта роль будет им нравиться, а потом они увидят, что рядом живет ребенок, который не умеет взаимодействовать и отдавать в отношениях. За этим неизменно последуют абьюз, конфликты и расставания.

Чем чреваты тесные отношения с «папиными дочками» для мужчин?

По словам психолога Петрухина, для построения грамотных семейных отношений мужчина чаще всего ищет сформированную, определившуюся с приоритетами женщину, способную освоить многие социальные роли.

В случае, если избранница не смогла повзрослеть, мужчина рискует оказаться в уязвимой позиции заботящегося, что приведет к дефицитам.

Как избавиться от роли «папиной дочки»?

Главным способом «ментально вырасти» эксперт Петрухин называет сепарацию и поиск взрослых ролей. Чтобы произвести «эмоциональное расставание» с отцом, психолог советует посещать профильных специалистов.

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