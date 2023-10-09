Вплоть до слепоты? Какие болезни провоцирует перенесенный COVID

Можно ли уберечь себя от заболеваний после коронавируса?

После перенесенного коронавируса человек может столкнуться с последствиями в виде серьезных недугов. COVID крайне негативно влияет на всю иммунную систему, зрение, также у переболевших может развиться сахарный диабет.

Можно ли ослепнуть после ковида?

Что происходит со зрением после инфекции, изданию KP.RU рассказала врач-офтальмолог Марина Зимина. По ее словам, у первых пациентов с COVID-19 в Поднебесной появлялся конъюнктивит. Также вирус способен в некоторых случаях вызвать увеит.

При нем зрение может сильно ухудшиться. Вместе с тем коронавирус грозит закупоркой кровеносных сосудов сетчатки глаза, что приводит к потере зрения. При любых необычных ощущениях в глазах нужно в срочном порядке обратиться к врачу.

Сахарный диабет после ковида

Эндокринолог Алексей Калинчев объяснил изданию «Вечерняя Москва», что после COVID-19 может развиться диабет первого типа из-за прямого повреждающего воздействия смертельно опасного недуга на бета-клетки островков Лангерганса, которые отвечают за синтез инсулина.

По совету медика, чтобы исключить или сократить риски, нужен сильный иммунитет. В этом, как подчеркнул эксперт, поможет вакцинация от диабета и прием витамина D в определенной дозе.

Аутоиммунные заболевания после ковида

В течение шести месяцев после перенесенной болезни человек с большой вероятностью может заболеть ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, болезнью Бехчета (воспаление сосудов — Прим. ред.), псориазом, и диабетом. Как объясняют врачи, это происходит, потому что у болеющих коронавирусной инфекцией наблюдается системное сосудистое воспаление во всех органах.

Инфекция в этом случае срабатывает как «спусковой крючок». Таким образом запускается скрытый аутоиммунный недуг.

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