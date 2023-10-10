В Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников СВО и их семей

Эфирная новость 16 0

В Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Второй этап проекта делает акцент на реабилитации, спорте и общении.

В Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников спецоперации и их семей. За год работы первого — десятки тысяч человек получили психологическую, юридическую и финансовую помощь.

Второй же этап проекта делает акцент на реабилитации, спорте и общении.

«И возможность заниматься ребятам, общаться, организовывать клубы по интересам, заниматься спортом, совершенствоваться. В общем, собираться и продолжать дружить такие единым, боевым братством», — отметила Анна Цивилева, председатель государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Этот центр был открыт 1 марта 2023 года. Он оказывает комплексную адресную помощь участникам спецоперации и их семьям — как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания.

Тема:
Спецоперация
10 окт
Смертоносный вихрь: расчеты РСЗО «Торнадо» громят боевиков ВСУ на купянском направлении
10 окт
Шквальный огонь из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
10 окт
Зеленский в панике: все забыли про Украину на фоне ситуации в Израиле
9 окт
«Путин победит»: американский генерал высказался о возможной войне США с Россией
9 окт
«Горячие головы»: в Совбезе допустили, что США применят кибероружие против РФ
9 окт
«Немедленно»: Зеленского призвали к переговорам с РФ из-за ситуации в Израиле
9 окт
«Проблемы живучести»: армия США может остаться без танков Abrams из-за Украины
9 окт
Захарова: оружие США попало на Ближний Восток из-за коррупции на Украине
9 окт
Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому солдату Дмитрию Егорову
9 окт
ВС России поразили под Черниговом склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
101.36
0.87 107.03
1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:40
Нашла помоложе? К кому ушла родившая от Аль Пачино сына Нур Альфаллах
6:28
Смертоносный вихрь: расчеты РСЗО «Торнадо» громят боевиков ВСУ на купянском направлении
6:16
Семейное проклятье: дочь загадочно умершей актрисы Голубевой повторила ее судьбу
6:03
Шквальный огонь из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:53
В Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников СВО и их семей
5:41
Россиянин спасся от боевиков ХАМАС на фестивале в Израиле: «Не понимал, что происходит»

Сейчас читают

Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN?
Семейное проклятье: дочь загадочно умершей актрисы Голубевой повторила ее судьбу
«Душой за всех и за каждого»: каким запомнили актера Михаила Голубовича
Гитлеровские «инновации» в украинской Раде: поднимайся, старый дед, и бери бронежилет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России