В возрасте 95 лет скончалась певица Маргарида Амарал

Португальская певица Маргарида Амарал ушла из жизни на 96-м году. Об этом сообщает издание Público со ссылкой на приближенный к ее семье источник.

По словам собеседника, последние дни артистка провела в частном доме престарелых. Там она и скончалась. По какой причине звезду поместили в учреждение — неизвестно. Причина ее смерти также не уточняется.

Амарал стала широко известна благодаря тому, что являлась первой певицей, выступавшей в прямом эфире национальных каналов RTP. Ее первое прямое включение состоялось в 1956 году. На протяжении еще 19 лет она регулярно работала на телевидении.

Исполнительница подарила жизнь нескольким альбомам. Среди ее главных хитов треки Alô, Viva o Sporting, Vai-se a Noite num Ai.

Ранее 5-tv.ru писал, что популярный в Мексике актер из «Сватов» умер за границей на 86-м году жизни.