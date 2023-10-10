Нашла помоложе? К кому ушла родившая от Аль Пачино сына Нур Альфаллах

Пожилой артист расстался с 29-летней избранницей вскоре после появления малыша. Теперь мама через суд добивается опеки над мальчиком.

Бывшая избранница 83-летнего американского актера Аля Пачино — 29-летняя Нур Альфаллах — нашла себе партию помоложе. Точнее вернулась к экс-возлюбленному. Как сообщает Daily Mail, роковую брюнетку снова заметили в компании миллиардера Николаса Берггрюена. Стоит отметить, он хоть и значительно младше Пачино, но все равно вдвое старше Альфаллах — ему 62 года.

Аль и Нур расстались, несмотря на недавнее рождение их сына Романа. Процесс проходит не без драмы — матери приходится через суд добиваться права опеки над грудным ребенком. Но погулять с бывшим она все же успевает. Накануне, например, сходила с Берггрюеном на концерт Стинга в Лос-Анджелесе. Это было их первое публичное свидание за три года.

Светские хроникеры спорят, что это — возрождение былых чувств или точный расчет Альфаллах. Некоторые полагают, молодая мама просто ищет поддержки. Влиятельный экс-бойфренд мог бы, вероятно, помочь с получением желаемого результата в суде.

Как известно, Пачино, узнав о беременности подружки, заявлял, что это невозможно, ведь он не способен больше иметь детей. Однако после проведения генетической экспертизы артист документально подтвердил отцовство. Нур теперь требует права воспитывать сына и получать алименты чтобы ребенок остался у нее, а актер выплачивал алименты.

У Пачино четверо детей от трех женщин, хотя он никогда не был женат: преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь Джулию Марию, актриса Беверли Д’Анджело — двойняшек Антона Джеймса и Оливии Роуз, Нур Альфаллах — Романа.

В судьбе молодой брюнетки актер стал далеко не первым «взрослым» ухажером. По слухам, она встречалась также с Миком Джаггером, режиссером Элаем Ротом и даже с Клинтом Иствудом. При этом назвать ее охотницей за деньгами язык не поворачивается — семья девушки очень обеспеченная. Хотя, шутят журналисты, возможно, мадемуазель устала просить денег у папы, потому и подала на развод и потребовала алименты, едва сыну исполнилось три месяца.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Аль Пачино сознался в большой ошибке молодости.