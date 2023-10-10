«Электронные воины»: на Западе восхитились работой российских систем РЭБ

При этом тактику они постоянно адаптируют под меняющиеся условия.

Российские войска радиоэлектронной борьбы действуют на Украине даже более искусно, чем танковые части или подразделения беспилотников. Об этом пишет американский портал Business Insider.

Его авторы восхищаются «российскими электронными воинами». Системы РЭБ широко используют для перехвата ракет и дронов, а также для создания помех, чтобы нарушить координацию действий противника.

При этом тактику постоянно адаптируют под меняющиеся условия. Средства радиоэлектронной борьбы уже позволяют глушить ракеты американских систем HIMARS.

Но одновременно оборудование оптимизируют и для подавления истребителей F-16. Их Запад еще только обещает Киеву.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ.