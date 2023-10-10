Это не миф? Может ли стресс на самом деле привести к изжоге

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 15 0

Врач Халиль: нервная работа и ссоры могут стать причиной изжоги

Это не миф? Может ли стресс на самом деле привести к изжоге

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Свет на эту неприятную проблему пролила гастроэнтеролог.

Стресс — одна из основных причин появления изжоги. Нервная работа, ссоры и бессонница могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта.

Поэтому нередко пациента отправляют на консультацию к психотерапевту или, в некоторых случаях, к врачу-психиатру, чтобы добиться надлежащего результата от лечения. Об этом изданию Газета.ру сообщила врач-гастроэнтеролог Милана Халиль.

К изжоге также могут привести неправильное питание, лишний вес, употребление спиртного и курение, интенсивные физические нагрузки и, наконец, некомфортная одежда. Ощущение дискомфорта и жжения за грудиной после приема лекарств также достаточно распространено.

«Изжога может возникать при бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, антихолинергических препаратов, антидепрессантов, нитратов и пр. В этом случае следует проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и с назначившим лекарство лечащим врачом для коррекции терапии», — посоветовала Халиль.

Если изжога беспокоит более двух раз в неделю, нужно обратиться к врачу. При длительном протекании заболеваний, сопровождаемых изжогой, без соответствующего лечения высок риск развития язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и иных серьезных патологий.

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