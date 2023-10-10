«Выглядит квадратным»: Буйнову вынесли неутешительный вердикт

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 62 0

Пластический хирург Зимин: Буйнову стоит сделать подтяжку нижней трети лица

«Выглядит квадратным»: Буйнову вынесли неутешительный вердикт

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Пластический хирург сравнил фотографии артиста и сделал не лучшие выводы.

Певец Александр Буйнов мог прибегать к косметологии и даже пластической хирургии, чтобы сохранить молодость, но этого все еще недостаточно. Об этом изданию «Страсти» рассказал пластический хирург Дмитрий Зимин.

По мнению специалиста, звезда выглядит достаточно неплохо и, скорее всего, он пользовался услугами пластических хирургов — делал блефаропластику, то есть подтяжку век. Однако, как считает хирург, артисту стоит обратить внимание на форму лица.

«Но все, что ниже периорбитальной зоны, конечно, требует, на мой взгляд, определенной коррекции, поскольку при его фактуре, при его таком мачо-образе лицо визуально выглядит квадратным. Почему квадратным? Потому что нет „треугольника молодости“. Ввиду того, что ткани опустились и образовался, как я его называю, „квадрат старости“ — лицо квадратное, наметились брыли», — подчеркивает Зимин.

Пластический хирург посоветовал 73-летнему Буйнову сделать подтяжку нижней трети лица, а также шеи, чтобы скрыть возрастные дефекты и подкорректировать внешность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буйнов раскрыл, как борется с онкологией.

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