«Необходимо понять реалии»: в США предупредили Украину о невозможности вечной поддержки
Аналитик Чарап: Киеву необходимо понять, что поддержка США не вечна
Фото: www.globallookpress.com / Ken Cedeno - Pool via CNP
Как долго киевский режим еще может рассчитывать на помощь Запада?
Американский аналитик из центра RAND Самуэль Чарап призвал Запад признать, что «великого прорыва» украинских сил так и не случилось. По оценкам эксперта, любые возможные переговоры о прекращении огня зависят, в первую очередь, от политики Киева.
Как пишет сайт EADaily, Чарап предупредил, что если Запад действительно предложит Украине членство в НАТО, то это лишь усугубит конфликт.
«Конечно, последнее слово во внешней политике Украины остается за самой Украиной. Однако Киеву необходимо понять реалии международной политики, по крайней мере, на данный момент. Поддержка США не будет продолжаться вечно», — предупреждает эксперт.
Республиканская партия в США сейчас требуют прекращения помощи Киеву, и даже администрация президента Байдена, по словам эксперта, не хочет «идти на войну в Европе, которая продлится несколько лет». Конфликт на Украине отнимает у американских чиновников много времени и сил, а также способствует улучшению отношений двух главных врагов Штатов — России и Китая, заключил Чарап. А эти факторы является опасными для Америки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что контрнаступление ВСУ под угрозой.
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