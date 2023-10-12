Очки и черника: офтальмолог развеял популярные мифы про зрение

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 61 0

Офтальмолог Шилова: «Гаджеты портят глаза» и другие мифы о зрении

Очки и черника: офтальмолог развеял популярные мифы про зрение

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

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Во всемирный день зрения развеиваем самые знаменитые слухи о глазах.

Сегодня отмечается всемирный день зрения. Чтобы обезопасить свои глаза и стать подкованнее в вопросе — читайте о четырех известных мифах про зрение, которые развеяла врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Гаджеты портят глаза

«Считается, что глазам вредит некое опасное излучение, которое идет от смартфонов и ноутбуков, а также прочих экранов. Хотя уровень такого излучения соответствует норме — иначе эти гаджеты просто не поступили бы в продажу», — объяснил специалист сайту Газета.ру.

Чтобы глаза меньше уставали при использовании гаджетов, стоит увеличить размер шрифта и снизить яркость экрана.

Из-за очков острота зрения падает

Очки никак не влияют на скорость ухудшения зрения. Наоборот, отказ от ношения очков лишь ускорит процесс падения — глаза станут постоянно напрягаться, чтобы повысить четкость картинки. Последствием этого даже может стать головная боль.

Гимнастика для глаз лечит близорукость и дальнозоркость

«Гимнастика, действительно, полезна — она улучшает кровоток в области глаз, и это помогает избавиться от сухости. Именно поэтому, кстати, и возникает ощущение, что зрение улучшается: мышцы расслабляются, сухость пропадает, и мир начинает играть новыми красками. Однако причины близорукости или дальнозоркости гораздо сложнее, и устранить их можно только при оперативном вмешательстве».

Морковь и черника полезны для глаз

Несмотря на то, что в них действительно много витаминов, которые важны для организма, зрение морковка с черникой не исправят. Тем более делу не помогут БАДы с экстрактом ягоды. Чтобы оказывать хоть какое-то воздействие на организм — таблетка должна практически полностью состоять из концентрата, то есть быть черной. А то, что мы видим на полках аптек, в лучшем случае немного серое, а значит и черники там довольно мало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выявить проблемы со зрением у детей.

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