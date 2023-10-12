Фигурист Ягудин перенес вторую операцию на ноге: «Вот и сказке конец»
Фигурист Ягудин перенес вторую операцию на ноге
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Спортсмен находится на лечении в Германии.
Фигурист Алексей Ягудин вышел на связь из немецкой больницы. 43-летний спортсмен рассказал о своем самочувствии после перенесенной операции на ноге. Как сообщают 7Дней.ru, он улетел лечиться за границу в начале октября.
На днях Ягудин перенес два хирургических вмешательства, затронувших обе ноги. Отойдя от наркоза, он выложил обращение к подписчикам, дав понять, что с ним все в порядке.
Алексей Ягудин после операции.
«Шли неважно какие сутки работы… Раунд два. Вот и сказке конец. Надеюсь, коленке не конец. Отхожу от наркоза. Прикольная штука, супер. Это самое яркое впечатление. Ну что, вторую коленку прооперировали. Бедро поменяли, зубы делали, перегородку в носу ломали, в голове что-то вырезали… Так, чего бы еще поменять, что еще сделать? Ваши советы?» — шутит спортсмен.
Несмотря на хорошее самочувствие, на полное восстановление потребуется некоторое время. Так что, скорее всего, мы не увидим Ягудина на льду вплоть до следующего года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможности возвращения Костомарова на лед.
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