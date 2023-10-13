«Ключевой момент»: в США призвали Байдена к переговорам с Путиным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 230 0

Экс-агент ЦРУ Макговерн: Байдену придется решать вопрос Украины с Путиным

«Ключевой момент»: в США призвали Байдена к переговорам с Путиным

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Тема:
Спецоперация

Американские аналитики уже сейчас заявляют о победе России на украинском театре военных действий.

Президенту США Джо Байдену стоит признать, что для урегулирования украинского кризиса беседовать ему придется с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в недавнем интервью.

Военный эксперт прокомментировал выступление Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что миру повезло, что он имеет дело «с умным и сдержанным человеком».

«Когда придет время, по крайней мере в отношении Украины, придется решать это с ним. Это ключевой момент», — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Эксперт обратил внимание, что Путин уже обозначил свою позицию, и подчинятся Западу не собирается. По его словам, о победе России на Украине можно смело говорить уже сегодня.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад заставит Киев пойти на территориальные уступки.

Тема:
Спецоперация
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