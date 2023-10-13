«Восхищаюсь культурой»: Борис Джонсон назвал себя русофилом

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

Борис Джонсон назвал себя русофилом

«Восхищаюсь культурой»: Борис Джонсон назвал себя русофилом

Фото: www.globallookpress.com / Roberto Casimiro

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Шокирующие факты из своей биографии бывший премьер-министр Великобритании раскрыл украинским журналистам.

Борис Джонсон восхищается русской культурой и языком. Такое заявление бывший премьер-министр Великобритании сделал в интервью одному из украинских телеканалов.

Несмотря на нестабильную политическую обстановки и разлад в отношениях между странами, Джонсон, по собственному признанию, остается русофилом. Это не первый раз, когда политик рассказал о своей любви к России. Несколько лет назад он признался, что его предки жили в Москве.

«Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — отметил Джонсон.

Экс-премьер также заявил, что поддерживает связь с Владимиром Зеленским. Однако никакими другим подробностями их дружбы делиться не стал.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у мумифицированной родственницы Бориса Джонсона обнаружили бактерии заболевания, вызывающего поражение костей и органов дыхания. Ученые не смогли точно определить заболевание.

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