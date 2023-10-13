«Износ» тела и разума: эти пять профессий вызывают риск развития слабоумия

Ученые изучили сведения о состоянии здоровья и образе жизни представителей разных сфер деятельности.

Норвежские ученые назвали пять профессий, которые повышают риск развития слабоумия. Специалисты проанализировали данные семи тысяч взрослых жителей страны, собранные с 2017 по 2019 год. Они изучили сведения о состоянии их здоровья и образе жизни. Результаты были опубликованы в научном журнале Science Direct.

Оказалось, что у 902 участников была диагностирована деменция, а у 2407 наблюдались легкие когнитивные нарушения.

«Физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, а тяжелый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов», — отметил ведущий автор исследования Вегард Скирбекк.

Так, вероятность развития деменции у людей, которым приходится заниматься тяжелым физическим трудом, примерно на 15,5% выше, чем у остальных.

Кроме того, в список «опасных» профессий ученые также отнесли продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, медперсонал, фермеров и производителей продукции животноводства. Почему? Дело в том, что представителям этих профессий приходится продолжительное время пребывать на ногах. Также специалисты отнесли и другие факторы — тяжелая физическая нагрузка, неудобный график работы, стресс, эмоциональное выгорание.

Недостаточный отдых и отсутствие времени на восстановление сил могут привести к «износу» тела и разума, истощению организма. Это, в свою очередь, скажется на когнитивных способностях человека.

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