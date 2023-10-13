«Износ» тела и разума: эти пять профессий вызывают риск развития слабоумия

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 137 0

Связанная с тяжелым физическим трудом работа повышает риск развития слабоумия

«Износ» тела и разума: эти пять профессий вызывают риск развития слабоумия

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff

Читайте нас в: Дзен Новости

Ученые изучили сведения о состоянии здоровья и образе жизни представителей разных сфер деятельности.

Норвежские ученые назвали пять профессий, которые повышают риск развития слабоумия. Специалисты проанализировали данные семи тысяч взрослых жителей страны, собранные с 2017 по 2019 год. Они изучили сведения о состоянии их здоровья и образе жизни. Результаты были опубликованы в научном журнале Science Direct.

Оказалось, что у 902 участников была диагностирована деменция, а у 2407 наблюдались легкие когнитивные нарушения.

«Физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, а тяжелый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов», — отметил ведущий автор исследования Вегард Скирбекк.

Так, вероятность развития деменции у людей, которым приходится заниматься тяжелым физическим трудом, примерно на 15,5% выше, чем у остальных.

Кроме того, в список «опасных» профессий ученые также отнесли продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, медперсонал, фермеров и производителей продукции животноводства. Почему? Дело в том, что представителям этих профессий приходится продолжительное время пребывать на ногах. Также специалисты отнесли и другие факторы — тяжелая физическая нагрузка, неудобный график работы, стресс, эмоциональное выгорание.

Недостаточный отдых и отсутствие времени на восстановление сил могут привести к «износу» тела и разума, истощению организма. Это, в свою очередь, скажется на когнитивных способностях человека.

Ранее 5-tv.ru писал, в каком возрасте мужчины и женщины перестают заниматься сексом.

+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
97.31
0.32 102.55
-0.49
«Путь предначертан»: астролог раскрыла феномен рожденного в затмение Трам...

Последние новости

20:31
Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
20:17
Путин: судьба вернувшихся на родину россиян зависит от их поведения и действий
20:03
«Потом не удивляйтесь»: как тату серийных убийц могут повлиять на сына Елены Яковлевой
19:48
Уровень доверия россиян Путину превысил 78%
19:34
«Намного дороже амбиций»: как Валерия «сгубила» политическую карьеру Пригожина
19:23
Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Актриса фильма «Любовь и голуби» умерла от тяжелой болезни
Хранительницы смыслов: галерея женских образов представлена в спектакле «Занавес»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России