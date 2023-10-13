Срок годности маммопластики: как долго могут стоять импланты

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 36 0

Женщины часто рискуют здоровьем ради красота. Когда «красную черту» уже опасно переступать?

Срок годности маммопластики: как долго могут стоять импланты

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

Маммопластика считается одной из самых распространенных операций. Форма эндопротезов, тип, размер — все это подбирается с учетом анатомических особенностей пациентки. Однако многих женщин, которые мечтают о более пышной груди, волнует, сколько простоят импланты, когда их придется менять и нужно ли вообще это делать. Пластический хирург Любовь Гауэр помогла читателям издания «Страсти» разобраться во всех этих нюансах

По словам эксперта, большинство современных эндопротезов проходят проверку на прочность, а некоторые фирмы даже дают пожизненную гарантию на свой товар. Однако есть ряд факторов, которые нельзя не брать во внимание.

Прежде всего у имплантов есть естественный процесс амортизации, и в том числе он зависит от интенсивности нагрузок на верхний плечевой пояс. Поэтому никто не знает, как быстро может стереться оболочка импланта в каждом конкретном случае.

Также от состояния здоровья самой пациентки может зависеть, как долго простоят импланты. Насколько часто женщина болеет, есть ли проблемы с соединительными тканями — все это влияет на срок носки эндопротезов, так как слабая иммунная система сложнее справляется с наличием в организме инородных тел.

Ни один доктор не даст гарантии на какой-то определенный срок. С эндопротезами можно спокойно проходить несколько десятков лет, а может через довольно непродолжительное время понадобиться замена. И здесь уже играет роль совокупность факторов: это и само изделие, и его правильная установка, и индивидуальные особенности организма женщины и так далее», — отметила пластический хирург.

Существует несколько самых распространенных причин для замены грудных эндопротезов:

  • Осложнения (например, переворот импланта, его разрыв и др.). Однако здесь переживать не стоит, поскольку это довольно редкие явления. К тому же можно снизить риски возникновения осложнений, если найти грамотного специалиста и соблюдать все рекомендации хирурга.
  • Желание пациентки. Бывает, что новая грудь не устраивает по каким-то эстетическим причинам. Но важно отметить, что провести повторную операцию возможно не ранее, чем через год после предыдущей. К этому времени рубцы сформируются и ткани полностью восстановятся.
  • Возрастные изменения. Это неизбежное явление, которое тем не менее у всех происходит по-разному. Если ткани склонны к раннему птозированию из-за наследственности, здоровья или образа жизни, то это все сказывается на состоянии молочных желез: кожа и мышцы становятся более дряблыми, грудь обвисает.
  • Резкие скачки веса. В этом случае вместе с грудью начинают провисать и импланты. Есть два способа коррекции: ставить импланты большего объема или сделать подтяжку.
  • Часто для достижения более яркого эффекта от преображения маммопластику сочетают с липосакцией. Эта операция позволяет избавиться от локальных жировых отложений (на бедрах, спине, животе, руках и других участках тела).

Любовь Гауэр подчеркнула, что липосакция не является методом похудения. После операции в местах, где производился забор жировых клеток, происходит фиброз тканей, который в дальнейшем сдерживает нарастание жира в этой области. Однако существует такой миф, что после липосакции жир нарастает еще сильнее.

«На самом деле жировые клетки появляются так же, как и всегда, просто более равномерно распределяются по телу и не притягиваются к жировым ловушкам, которые убрал хирург. Необходимо скорректировать рацион и не пренебрегать физической активностью. Если соблюдать эти простые правила, то жир не вернется, а пациент будет доволен своим телом», — заключила эксперт.

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